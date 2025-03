तेलंगाना में पत्रकारों की गिरफ्तारी, विपक्ष ने मचाया बवाल कहा, यही ‘मोहब्बत की दुकान’ है?

हैदराबाद: तेलंगाना में दो पत्रकारों की गिरफ्तारी के बाद राजनीति गरमा गई है। विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की सरकार पर मीडिया की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। तेलंगाना की मशहूर पत्रकार रेवती पोग्गडांडा और उनकी सहयोगी तन्वी यादव को बुधवार सुबह उनके घर से हिरासत में ले लिया गया। बताया जा रहा है कि हाल ही में उनके डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो पोस्ट किया गया था, जिसमें एक बुजुर्ग किसान ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया।

इस पूरे मामले को लेकर तेलंगाना सरकार चारों तरफ से घिरती नजर आ रही है। पत्रकार संगठनों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इसे प्रेस की आजादी पर हमला बताया है और सरकार से तुरंत कार्रवाई रोकने की मांग की है। अब देखना यह है कि रेवंत रेड्डी सरकार इस पर क्या सफाई देती है और क्या गिरफ्तार पत्रकारों को जल्द रिहा किया जाएगा।

बुधवार सुबह करीब 12 पुलिसकर्मी रेवती के घर पहुंचे और बिना किसी पहले सूचना के उन्हें हिरासत में ले लिया। उनके पति के मोबाइल और लैपटॉप समेत कई डिजिटल डिवाइस भी जब्त कर लिए गए। पुलिस ने बताया कि कांग्रेस नेताओं की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है और यह जांच का हिस्सा है। हालांकि, रेवती खुद कहती हैं कि यह कार्रवाई सिर्फ उन्हें और उनके परिवार को डराने के लिए की गई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “रेवंत रेड्डी मुझे चुप कराना चाहते हैं, मेरे परिवार पर दबाव बना रहे हैं और हमें धमका रहे हैं।”

DON’T SHARE THIS VIDEO PLEASE!!!

CASES WILL BE FILED 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

Here is a video of my team @pulsenewsbreak speaking to an old man.

He expresses his frustration about various issues, in his own language.

NOW! The Telangana Congress is busy filing cases and Telangana police are… pic.twitter.com/gQYWhmseG5

— Revathi (@revathitweets) March 11, 2025