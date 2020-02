नई दिल्ली. JNU Student Arrested In Harassment Case: देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है. दरअसल खबर यह के जेएनयू के एक छात्र पर कैंपस की ही एक छात्रा से यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है. शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया है. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने जिस छात्र को गिरफ्तार किया है उसका नाम राघवेंद्र मिश्रा बताया जा रहा है. मालूम हो कि छात्र राघवेंद्र मिश्रा को जेएनयू का योगी भी कहा जाता है.

दिल्ली पुलिस द्वारा जारी बयान के मुताबिक बुधवार को ही जवाहर लाल यूनिवर्सिटी के छात्र राघवेंद्र मिॆश्रा को कैंपस की एक छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया. बता दें कि पिछले अगस्त महीने में भी जेएनयू की छात्रा के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया था. दुष्कर्म पीड़िता लड़की मूलरूप से यूपी के कानपुर की रहने वाली थी और जेएनयू में भाषा की छात्रा थी. आरोप था कि ड्राइवर ने चलती कैब में जेएनयू छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था.

बता दें कि बसंत कुंज नार्थ थाना पुलिस ने आरोपी छात्र राघवेंद्र मिश्रा के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 और 323 के तहत केस दर्ज किया है. जेएनयू का छात्रसंघ का चुनाव लड़ चुके राघवेंद्र मिश्रा पर कैंपस के हॉस्ट में छात्रा से छेड़खानी का आरोप है. छात्रा ने आरोपी छात्र पर कमरे में बुलाकर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है. आरोपी छात्र राघवेंद्र मिश्रा जेएनयू के संस्कृत सेंटर में पढ़ाई कर रहा है.

Delhi Police: Raghvendra Mishra,a JNU student arrested y'day for allegedly sexually harassing a female student inside campus. Case was registered u/s 354 (Assault or criminal force to woman with intent to outrage her modesty) & 323 (Punishment for voluntarily causing hurt) of IPC pic.twitter.com/VyJdvu95fW

