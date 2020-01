JNU Left Unity ABVP Clash Live Updates: दिल्ली में जनवरी की सर्द शाम थी, देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जवाहर लाल यूनिवर्सिटी के कई हॉस्टल्स में से एक साबमती हॉस्टल में कुछ नकाबपोश हाथों में लाठी, रॉड, धारदार हथियार लिए घुसते हैं और एक-एक करके छात्र और छात्राओं को पीटते हैं. इस घटना में करीब 20 छात्र-छात्राएं घायल हुए हैं और उनमें जेएनयू छात्रसंघ की अध्यक्ष आईशी घोष के साथ बीजेपी स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के स्टूडेंट भी शामिल हैं. इस वाकये में सबसे बड़ी बात ये हुई कि पुलिस की भूमिका एक बार फिर से संदिग्ध मानी गई. दिल्ली पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि वह जेएनयू कैंपस में घुसे बाहरी गुंडों को हैंडल करने में नाकाम रही और मीडियाकर्मियों के साथ कैंपस गेट पर हो रहे दुर्व्यवहार को रोकने में नाकाम रही. इस घटना से पहले एक और वाकया ये हुआ था कि जेएनयू फीस बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सर्वर रूम को कब्जे में लेकर स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को रोक दिया था और अपनी मनमानी कर रहे थे.

जेएनयू कैंपस में घुसे बाहरी लोगों की गुंडागर्दी की वजह से न सिर्फ तनाव बढ़ा है, बल्कि जेएनयू की साख पर एक बार फिर बट्टा लगा है. जेएनयू में पढ़ने वाले आम स्टूडेंट और उनके पैरेंट्स के साथ ही जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन के लोग भी हैरान, परेशान और डर के साए में हैं और लोगों की निगाहें लगातार टीवी पर है कि आखिरकार देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में हो क्या रहा है और इसपर नरेंद्र मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह चुप क्यों है. हालांकि, जेएनयू हिंसा मामले में अमित शाह ने तत्काल जांच कमिटी गठित कर डिटेल रिपोर्ट सौंपने को कहा है और स्थिति जल्द से जल्द ठीक करने के लिए जरूरी निर्देश दिए हैं.

Delhi: Inside visuals from Jawaharlal Nehru University (JNU) where violence broke out yesterday evening in which more than 30 people were injured. pic.twitter.com/ETzw3UNgn5

— ANI (@ANI) January 6, 2020