नई दिल्ली. कश्मीर को लेकर सुर्ख़ियों में रहने वाला जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) एक बार फिर विवादों ( JNU Controversy ) में आ गया है. इस बार कश्मीर को लेकर सेंटर फार वुमन स्टडीज द्वारा आयोजित वेबिनार के लिए जारी आमंत्रण पत्र पर ही शिक्षकों व छात्रों ने विरोध शुरू कर दिया. इसके बाद मामले पर ABVP ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. इसके बाद शुक्रवार शाम आयोजित वेबमीनार को रद्द कर दिया गया. और आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग तेज़ हो गई.

Webinar titled 'Gendered Resistance&Fresh Challenges in Post-2019 Kashmir' was to be organised by Centre for Women Studies. The JNU admin instructed the event to be cancelled: JNU VC MJ Kumar

The Notice for webinar mentioned- 'gendered resistance to Indian occupation in Kashmir'

