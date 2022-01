नई दिल्ली. World Health Organisation देशभर में कोरोना महामारी के बीच WHO को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है. who ने अपने वर्ल्ड हेल्थ मैप में जम्मू कश्मीर को पाक-चीन का हिस्सा बताया है. इस सम्बन्ध में टीएमसी के सांसद डॉ शांतनु सेन (Dr Santanu Sen) ने पीएम को पत्र लिखा है, साथ ही पत्र की एक कॉपी गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजी है. ऐसा माना जा रहा है कि मुद्दे को लेकर 31 जनवरी से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र में हंगामा हो सकता है.

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राज्यसभा सांसद डॉ शांतनु सेन (Dr Santanu Sen) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया कि वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाईजेशन की ओर से कोरोना को लेकर जो हेल्थ अपडेट की वेबसाइट(WHOCovid19.int) बनाई गई है उसमें भारत के अभिन्न अंग जम्मू-कश्मीर को पाकिस्तान और चीन का हिंसा दिखाया गया है, जो सही नहीं है. उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के बड़े भू-भाग को पाकिस्तना में दिखाया जा रहा है, जबकि छोटे भू-भाग को चीन में दर्शाया गया है. राज्यसभा सांसद डॉ शांतनु सेन (Dr Santanu Sen) ने कहा कि जम्मू के साथ-साथ अरुणचल प्रदेश को भी अलग दिखाया गया है.

TMC MP Dr Santanu Sen writes to PM Modi citing that "Jammu and Kashmir is being shown as a part of China and Pakistan in the world map in the site of WHO Covid 19. int" pic.twitter.com/RlzJwPjK4F

— ANI (@ANI) January 30, 2022