जम्मू कश्मीर. 3 hybrid terrorists arrested जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है. जम्मू कश्मीर पुलिस ने अनंतनाग (Anantnag) जिले में प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के दो आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है. पुलसि ने 3 हाइब्रिड आतंकी समेत 11 आतंकियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस को इन आतंकियों के पास से गोला-बारूद समेत कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है. एक अधिकारी ने बताया कि इस खूंखार आतंकी संगठन ने अनंतनाग के श्रीगुफवाड़ा/बिजबेहरा इलाकों, विभिन्न स्थानों पर बनाई गई कई जांच चौकियों पर पुलिस/सुरक्षा बलों पर हमला करने की साजिश थी.’

Jammu & Kashmir Police: Anantnag Police have busted two terror modules of proscribed terror outfit JeM by arresting 11 accused persons including 3 hybrid terrorists. Incriminating materials including arms and ammunition have been recovered from their possession.

