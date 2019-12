नई दिल्ली. Jamia Millia Islamia Student Protest Ends: जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के 50 छात्रों की रिहाई के बाद दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर चल रहा छात्रों का प्रदर्शन सुबह 4 बजे खत्म हो गया है. दरअसल नागरिकता कानून के विरोध में रविवार के दिल्ली जामिया इलाके में जमकर हिंसक प्रदर्शन हुआ था. रविवार शाम जामिया इलाके में प्रदर्शनकारियों ने कई बसें और गाड़ियां फूंक दी थी. इसके बाद प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्च करना पड़ा था. पुलिसकर्मयों ने अराजक तत्वों के जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में घुसे होने के संदेह पर कैंपस से सभी छात्रों को बाहर निकाल दिया गया था. साथ ही कई छात्रों को हिंसा में शामिल होने के संदेह पर गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद छात्रों ने रिहाई की मांग को लेकर दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर धरना शुरू कर दिया था.

बता दें कि जामिया विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों ने दिल्ली पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाया था. पुलिस की इस कार्रवाई के विरोध में जामिया और जेएनयू के छात्रों ने पुलिस हेडक्वार्टर के सामने प्रदर्शन शुरू किया था. छात्रों को प्रदर्शन रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक जारी रहा. गिरफ्तार छात्रों की रिहाई के बाद प्रदर्शनकारी छात्र पुलिस हेडक्वार्टर से रवाना हुए. मालूम हो कि छात्रो कि गिरफ्तारी के बाद राजनीति भी शुरू हो गई थी. कांग्रेस ने रात साढ़े 11 बजे नरेंद्र मोदी सरकार को पुलिस कार्रवाई के लिए दोषी ठहराया था. वहीं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद भी छात्रों के प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे थे.

MS Randhawa, PRO Delhi Police: All detained students have been released from Kalkaji and New Friends Colony. pic.twitter.com/1Plzfp3tfV

जामिया इलाके में हुए हिंसक प्रदर्शन में घायल हुए कुल 51 छात्रों को होली फैमिली अस्पताल में भर्ती कराया गया था. 41 छात्रों को मामूली उपचार के बाद वापस भेज दिया गया है. जबकि 10 छात्र अभी भी अस्पताल में भर्ती है. जामिया इलाके में हुए बवाल का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुरक्षा कारणों को देखते हुए दिल्ली के 15 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए थे. वहां मेट्रो नहीं रोकी जा रही थी. जामिया के आसपास के इलाकों में उत्पात की घटना को देखते हुए सोमवार को सभी स्कूल बंद रखने के आदेश दिए हैं.

Najma Akhtar, VC of Jamia Millia Islamia: Police couldn't differentiate between the protesters and students sitting in the library. Many students and staff were injured. There was so much ruckus that Police couldn't take permission. I hope for peace and safety of our students. https://t.co/ffAJ5E3D1w

— ANI (@ANI) December 15, 2019