Jaishankar met Chinese counterpart

नई दिल्ली. Jaishankar met Chinese counterpart – विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को अपने चीनी समकक्ष वांग यी को बताया कि पूर्वी लद्दाख में अलगाव की प्रक्रिया में प्रगति शांति और शांति की बहाली के लिए आवश्यक है और यह समग्र संबंधों के विकास का आधार है।

दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के वार्षिक शिखर सम्मेलन से इतर एक बैठक में दोनों विदेश मंत्रियों ने वैश्विक विकास पर विचारों का आदान-प्रदान किया। समझा जाता है कि वार्ता में अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर चर्चा हुई।

जयशंकर ने ट्वीट किया, “दुशांबे में एससीओ शिखर सम्मेलन के मौके पर चीनी एफएम वांग यी से मुलाकात की। हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में विघटन पर चर्चा की। रेखांकित किया कि शांति और शांति की बहाली के लिए इस संबंध में प्रगति आवश्यक है, जो द्विपक्षीय संबंधों के विकास का आधार है।” .

Met Chinese FM Wang Yi on the sidelines of SCO Summit in Dushanbe.

Discussed disengagement in our border areas. Underlined that progress in this regard is essential for restoration of peace and tranquillity, which is the basis for development of bilateral ties. pic.twitter.com/wmO0sxeWwL

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) September 16, 2021