ट्रंप के USAID फंड वाले दावे से भड़के जयशंकर, कहा हमें जानने का हक…टेंशन की बात

नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे से भारतीय राजनीति में बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका द्वारा भारत को दी जाने वाली USAID फंडिंग रोक दी गई है। ट्रंप ने कहा कि ये फंडिंग भारतीय चुनावो को प्रभावित करने के लिए पिछली सरकार द्वारा दी जाती थी। इसका मतलब है कि बाइडन सरकार पीएम मोदी को चुनवों में हराने के लिए फंडिंग दी जा रही थी। ट्रंप के इस दावे भारतीय राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। भारतीय विदेश मंत्री एस.जयशंकर ने इस विवाद में पर कड़ी प्रतिक्रिया दी।

दिल्ली यूनिवर्सिटी लिटरेचर फेस्टिवल में जयशंकर ने कहा “ट्रंप प्रशासन के लोगों ने कुछ जानकारी दी है और यह स्पष्ट रूप से चिंताजनक है… एक सरकार के तौर पर हम इसकी जांच कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि तथ्य सामने आएंगे। यूएसएआईडी को भारत में अच्छे इरादों के साथ काम करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब अमेरिका से संकेत मिल रहे हैं कि कुछ गतिविधियां गुप्त उद्देश्यों से की जा रही हैं। यह वास्तव में चिंता का विषय है। अगर इसमें कोई सच्चाई है, तो देश को यह जानने का अधिकार है कि इसमें कौन शामिल है।”

