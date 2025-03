दिल्ली NCR में आज रहेगी गर्मी, हिमस्खलन के कारण उत्तराखंड और हिमाचल में लोग परेशान, जानें आपके राज्य में मौसम का हाल

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश में धीरे-धीरे में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है. हालांकि उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश और बर्फबारी जारी है. इसके कारण राज्यों में लोगों को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है. इसके अलावा राजस्थान में भी मौसम खराब होने के कारण उसका असर फसलों पर पड़ रहा है.

दिल्ली-एनसीआर में सोमवार से गर्मी बढ़ने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार, 4 और 5 मार्च को तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे तापमान में 1-2 डिग्री की मामूली गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश में मौसम पूरी तरह शुष्क हो गया है, जहां अगले कुछ दिनों तक न तो बारिश होगी और न ही कोहरे की संभावना है।

बिहार और राजस्थान में भी दिन में तेज धूप रहेगी, जिससे तापमान बढ़ेगा। हालांकि हाल ही में राजस्थान के कुछ हिस्सों में हुई ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा, लेकिन अब मौसम के सामान्य रहने की उम्मीद है।

#WATCH | Doda, J&K | Doda’s Bhalessa area covered in a thick blanket of snow after the region received heavy snowfall last week. pic.twitter.com/9YmDZovMwM

— ANI (@ANI) March 3, 2025