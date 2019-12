नई दिल्ली. भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन (ISRO) आज 11 दिसंबर को दोपहर बाद 3 बजकर 25 मिनट पर ताकतवर राडार इमेजिंग सैटेलाइट रीसैट-2बीआर1 (RiSAT-2BR1) को लॉन्च करने जा रहा है. आज की लॉन्चिंग के साथ ही ISRO का नया रिकॉर्ड, 20 साल में 319 विदेशी उपग्रह करने का हो जाएगा. इस सैटेलाइट के लॉन्च होने के बाद देश की सीमाओं पर नजर रखना काफी आसान होगा. सैटेलाइट रीसैट-2बीआर1 की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये बारिश और रात में भी काम करेगा. घने बादल होने के बावजूद ये देश की सीमाओं की स्पष्ट तस्वीर ले सकेगा. ऐसा कहा जा रहा है कि इस सैटेलाइट के लॉन्च होने के बाद ये चप्पे-चप्पे पर नजर रखेगा. इसलिए इसे भारत का खुफिया उपग्रह भी कहा जा रहा है. आइए हम आपको बताते हैं कि इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाले इस सैटेलाइट का लाइव प्रसारण कब कहां और कैसे देख सकते हैं.

इसरो इस सैटेलाइट को आंध्र प्रदेश स्थिति श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से RISAT-2BR1सैटेलाइट के साथ कुल 10 उपग्रह पृथ्वी की कक्षा से करीब 12 किमी दूर स्थापित करेग. इन उपग्रहों में अमेरिका के 6, इजरायल, जापान और इटली का एक-एक उपग्रह शामिल है. भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन इन सभी उपग्रहों को रॉकेट पीएसएलवी-सी- 48 के द्वारा दोपहर बाद 3 बजकर 25 मिनट पर लॉन्च करेगा. इस रॉकेट से लॉन्च करने के बाद करीब 21 मिनट बाद इसरो सभी 10 उपग्रहों को उनकी कक्षा में स्थापित कर देगा.

