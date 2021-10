नई दिल्ली. Israeli PM Meeting With Jaishankar-विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को शीर्ष इजरायली नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी की पूरी क्षमता को साकार करने के लिए “गर्मजोशी और समृद्ध” चर्चा की। उन्होंने भू-राजनीतिक परिदृश्य और वैश्विक मामलों में बदलाव पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

जयशंकर ने प्रधान मंत्री नफ्ताली बेनेट से मुलाकात की और “रणनीतिक गठबंधन को मजबूत करने, द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार करने और इजरायल और भारत के बीच गर्म दोस्ती को गहरा करने” पर चर्चा की, इजरायल के पीएम के मीडिया सलाहकार ने कहा।

सलाहकार ने कहा कि बेनेट ने अपने भारतीय समकक्ष प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और जयशंकर को इजरायल और भारत के बीच साझेदारी के लिए अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया।

“मैं इजरायल की ओर से बोलता हूं। हम भारत से प्यार करते हैं। हम भारत को एक बड़े मित्र के रूप में देखते हैं और हम सभी क्षेत्रों और सभी आयामों में अपने संबंधों का विस्तार करने की आशा कर रहे हैं। मैं एक बहुत ही उत्पादक बैठक की आशा करता हूं, ”बैनेट ने बैठक की शुरुआत में जयशंकर से कहा। जयशंकर ने इजरायली नेता को पीएम मोदी की बधाई दी और उन्हें भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा करने के लिए आमंत्रित किया।

Thank Prime Minister @naftalibennett for receiving me today. Conveyed the greetings of PM @narendramodi.

A warm and rich discussion on realizing the full potential of our strategic partnership. PM Bennett’s purposeful and focused approach to it was deeply encouraging. pic.twitter.com/5Hz0mT42z9

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) October 20, 2021