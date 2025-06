Iran Israel War: महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आसिम आज़मी ने ईरान-इज़रायल युद्ध पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली ख़ामेनेई की तारीफ़ की। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका का दबदबा खत्म होना चाहिए। अबू आज़मी ने यह भी कहा कि जिस तरह से ईरान ने इज़रायल को जवाब दिया है, वह बहुत अच्छी बात है।

सोलापुर में पत्रकारों से बात करते हुए अबू आज़मी ने कहा, “हमारे देश में अमेरिका का दखल खत्म होना चाहिए। अमेरिका फ़िलिस्तीन में बमबारी और भूख से मर रहे बच्चों पर कुछ नहीं बोल रहा है, वह इज़रायल का समर्थन कर रहा है। पहले इज़रायल ने ईरान पर हमला किया और फिर ईरान ने जवाबी हमला किया।”

उन्होंने आगे कहा कि वह व्यक्ति (अली ख़ामेनेई) 85 साल का है, उसके दादा का जन्म भारत के बाराबंकी में हुआ था। उसके अंदर भारतीय खून है। जिस तरह से उसने इज़रायल को जवाब दिया है, उसके लिए मैं उसे बधाई देता हूँ। इज़रायल ने पहले हमला किया लेकिन जिस तरह से ईरान ने उसका जवाब दिया है, वह बहुत अच्छी बात है।

#WATCH | Solapur | On Iran-Israel conflict, Maharashtra Samajwadi Party president Abu Asim Azmi says, "America's interference in our country should end… America is not saying anything about the bombed and starving children in Palestine; it is supporting Israel. First, Israel… pic.twitter.com/JqCcjYKlgX

