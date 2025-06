International Yoga Day 2025: ‘योग सभी का है और सभी के लिए है…’, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर PM Modi ने पूरी दुनिया को दिया संदेश

International Yoga Day 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम में लाखों लोगों के बीच 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इस दौरान उन्होंने दुनिया को यह संदेश भी दिया कि योग सबका है और सभी के लिए है। पीएम मोदी ने कहा कि योग ने पूरी दुनिया को जोड़ा है। पीएम मोदी ने कहा, ‘योग का मतलब है जोड़ना और योग ने पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ा है। योग सभी का है और सभी के लिए है। आज यह हर किसी के जीवन का हिस्सा बन गया है। आज 11वीं बार पूरी दुनिया 21 जून को एक साथ योग कर रहा है। योग का सीधा सा मतलब है- जुड़ना और यह देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरी दुनिया को जोड़ा है। योग हमें शांति की दिशा देता है।’

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखते हुए आगे कहा कि, ‘जब मैं पिछले एक दशक में योग की यात्रा को देखता हूं तो मुझे कई चीजें याद आती हैं। वो दिन जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव रखा कि 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी जाए और फिर सबसे कम समय में दुनिया के 175 देश हमारे प्रस्ताव के साथ खड़े हो गए। आज के दौर में ऐसी एकजुटता, ऐसा समर्थन कोई सामान्य घटना नहीं है। यह सिर्फ एक प्रस्ताव का समर्थन नहीं था, यह मानवता की भलाई के लिए दुनिया का सामूहिक प्रयास था। चाहे सिडनी ओपेरा हाउस की सीढ़ियां हों, एवरेस्ट की चोटियां हों या फिर समंदर का विस्तार। हर जगह से एक ही संदेश आता है- योग सभी का है और सभी के लिए है।’

Yoga isn’t just an exercise. It is a way of life. Wonderful to join this year’s Yoga Day celebrations in Visakhapatnam. https://t.co/ReTJ0Ju2sN

— Narendra Modi (@narendramodi) June 21, 2025