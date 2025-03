नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के नवसारी में विशेष कार्यक्रम में भाग लेंगे। वहीं खास बात ये है कि इस मौके पर उनकी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से महिला पुलिसकर्मियों के हाथों में सौंपी गई है। गुजरात के गृह राज्यमंत्री हर्ष सांघवी ने बताया कि यह पहली बार है जब भारत में किसी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ महिला पुलिसकर्मियों द्वारा संभाली जाएगी।

गृह राज्यमंत्री ने बताया कि नवसारी के वानसी बोरसी गांव में स्थित हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक की सुरक्षा महिला पुलिसकर्मी संभालेंगी। इस सुरक्षा व्यवस्था में 2,100 से अधिक आरक्षी, 187 उप-निरीक्षक, 61 पुलिस निरीक्षक, 16 पुलिस उपाधीक्षक, पांच पुलिस अधीक्षक, एक पुलिस महानिरीक्षक और अतिरिक्त डीजीपी स्तर की एक अधिकारी शामिल होंगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 मार्च यानि आज नवसारी में लखपति दीदी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे 1.1 लाख से अधिक महिलाओं से संवाद करेंगे और राज्य भर के 25,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की 2.5 लाख से अधिक महिलाओं को 450 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता वितरित करेंगे।

We bow to our Nari Shakti on #WomensDay! Our Government has always worked for empowering women, reflecting in our schemes and programmes. Today, as promised, my social media properties will be taken over by women who are making a mark in diverse fields! pic.twitter.com/yf8YMfq63i

— Narendra Modi (@narendramodi) March 8, 2025