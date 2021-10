नई दिल्ली. देशभर में कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिल रही है. आंकड़ों के मुताबिक कोरोना की रफ्तार अब पहले से बहुत कम हो गई है, जिसके चलते अब दिशा-निर्देशों में ढील बरतनी शुरू हो गई है. लेकिन, अब त्योहारों का सीज़न आ गया है, ऐसे में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि इस दौरान कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं. ऐसे में कोरोना के मामलों में इजाफा न हो इसलिए इंडियन रेलवे ( Indian Railways ) ने सख्ती बढ़ा दी है. रेलवे ने कोरोना दिशा-निर्देशों को 6 महीने तक बढ़ा दिया है.

Ministry of Railways has extended its #COVID19 guidelines for six months or till further instructions, "Not wearing masks on railway premises & in trains can attract a fine of up to Rs 500," the new order reads pic.twitter.com/uGQpT2SsXZ

— ANI (@ANI) October 7, 2021