नई दिल्ली. साल 2001 के दिसंबर महीने की 13 तारीख को देश का कोई भी नागरिक नहीं भूल सकता है. क्योंकि आज ही के दिन अठारह साल पहले 13 दिसंबर को, लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के आतंकवादियों ने संसद पर हमला किया और इस गोलीबारी में नौ लोग मारे गए.

मरने वालों में दिल्ली पुलिस के पांच जवान, एक महिला केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की एक जवान, दो संसद सदस्य और वार्ड स्टाफ और एक माली शामिल थे. इसके साथ ही घायल हुए एक पत्रकार की बाद में मौत हो गई. हालांकि हमला करने वाले इन सभी पांच आतंकवादियों को गोली मारकर ढेर कर दिया था.

साल 2001 में यह आतंकी हमला लगभग 40 मिनट तक चला. जब हमले के समय सदनों को स्थगित कर दिया गया था तब भी कुछ 100 सांसद और कर्मचारी अंदर फंसे हुए थे लेकिन दिल्ली पुलिस और भारतीय सेना के जवानों ने हमलावरों के ढेर करके इन सांसदों और कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला था. संसद हमले की 18वीं बरसी पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी समेत पूरा देश दे शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है.

A grateful nation salutes the exemplary valour and courage of the martyrs who sacrificed their lives while defending the Parliament from terrorists on this day in 2001. We remain firm in our resolve to defeat and eliminate terrorism in all its forms and manifestations.

