भुवनेश्वर, मिसाइल और रक्षा क्षेत्र में भारत ने आज एक और अहम कामयाबी हासिल की है, इंटरमीडिएट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि -4 का आज सफल परीक्षण किया गया. आज लगभग शाम साढ़े सात बजे एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा में इस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया. मिसाइल लॉन्च ने सभी परिचालन मानकों के साथ-साथ सिस्टम की विश्वसनीयता के पैमाने को हासिल किया.

भारत ने सोमवार को ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि-4 मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण लांच किया, जिससे देश की सैन्य क्षमताओं में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई. इस संदर्भ में रक्षा मंत्रालय ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण शाम करीब साढ़े सात बजे किया गया. अग्नि-4 का सफल परीक्षण भारत की विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता की नीति की पुष्टि करता है.

A successful training launch of an Intermediate-Range Ballistic Missile, Agni-4, was carried out at approximately 1930 hours today from APJ Abdul Kalam Island, Odisha. The launch validated all operational parameters as also the reliability of the system: Defence Ministry pic.twitter.com/bcwOs2KkXU

— ANI (@ANI) June 6, 2022