India-Pakistan War: सरहदी इलाकों में पाकिस्तानी सैनिकों का जमावड़ा लगना शुरू, भारत ने तुरंत एक्टिवेट किया एयर मिसाइल सिस्टम

India-Pakistan War: भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव में पाक सेना सुबह से ही हिंदुस्तान के कई शहरों पर ड्रोन अटैक कर रहा है। भारत ने एहतियात बरतते हुए 32 एयर पोर्ट्स को 14 मई तक बंद कर दिया है। जम्मू के श्रीनगर में पाकिस्तानी सेना और इंडियन आर्मी के बीच घमासान चल रही है। बताया जा रहा है कि श्रीनगर समेत सरहदी इलाकों में पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को बुलाना शुरू कर दिया है। वहीं भारत की तरफ से सतह से हवा में मार गिराने वाली मिसाइल सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है।

पाकिस्तान रात के हमले के बाद सुबह से ही जम्मू पर ड्रोन हमले और गोलीबारी कर रहा है। भारी गोलीबारी की वजह से जम्मू के रिहायशी इलाकों में नुकसान पहुंचा है। कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जानकारी दी कि राजौरी में पाकिस्तान की गोलाबारी के दौरान अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त राजकुमार थापा शहीद हो गए है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार हमला किया जा रहा, जिसका इंडियन आर्मी मुंहतोड़ जवाब दे रही है।

#WATCH | J&K: Civilian areas in Jammu city suffer damages due to shelling by Pakistan. pic.twitter.com/mbaU6TXAYT

— ANI (@ANI) May 10, 2025