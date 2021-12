नई दिल्ली. कोरोना संक्रमण का खतरा दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है. जिस रफ़्तार से कोरोना के नए वैरिएंट,ओमिक्रॉन के मामलें देश में सामने आ रहे है, उससे चिंता बढ़ती जा रही है. कोरोना के नए वैरिएंट को दुनियाभर ने घातक मानना शुरू कर दिया हैं. खासतौर पर ब्रिटेन और अमेरिका में लोग ओमिक्रॉन के नाम से डरने लगे हैं. दोनों ही देशो में रिकॉर्ड स्तर पर नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं. अब इस नए वैरिएंट का डर भारत में भी देखने को मिल रहा है. भारत में इस वैरिएंट ने 100 का आकड़ा पार किया हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि 11 राज्यों में 101 ओमिक्रॉन संक्रमितों की पुष्टि हुई हैं. ओमिक्रॉन के सबसे ज़्यादा मामलें महाराष्ट्र, दिल्ली और राजस्थान में दर्ज किए गए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोरोना का नया वैरिएंट, आने वाले दिनों में डेल्टा वैरिएंट को रिप्लेस कर सकता है. ऐसे में हमे सतर्क रहने की आवश्यकता है. वहीँ वैरिएंट के लिए उपचार का तरीका डब्ल्यूएचओ के पैटर्न पर रहेगा।

महाराष्ट्र- 32

दिल्ली-22

राजस्थान- 17

कर्नाटक- 8

तेलंगाना- 8

केरल- 5

गुजरात- 5

पश्चिम बंगाल-1

आंध्र प्रदेश 1

चंडीगढ़-1

तमिलनाडु-1

Omicron variant reported in 91 countries in the world. WHO has said that Omicron is spreading faster than the Delta variant in South Africa where Delta circulation was low. It's likely Omicron will outpace Delta variant where community transmission occurs, WHO added: Lav Agrawal

