नागालैंड. Nagaland Incident नागालैंड के मोन ज़िले में सुरक्षाबलों की ओर से की गई गोलीबारी में मरने वाले नागरिकों की संख्या बढ़कर14 हो गई हैं. इस घटने के कारण ज़िले में इंटरनेट ओर बल्क मैसेजिंग सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं. इस घटना में एक जवान भी शहीद हुआ है. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. ख़बरों के मुताबिक यह घटना ओटिंग और तिरुं गांवो के बीच तब हुई जब कुछ मज़दूर कोयला खदान से पिकअप वैन में घर लौट रहे थे. पुलिस अधिकारी ने बताया कि ख़ुफ़िया जानकारी के मुताबिक दोनों गावों में सर्च ऑपरेशन चल रहा था, अचानक इस पिकअप वैन के आने पर सेना ने इसपर गोलीबारी शुरू कर दी.

इस घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने सेना के वाहनों को घेर लिया और जवानो के साथ हाथापाई करने लगे. गुस्साई भीड़ ने सेना के तीन वाहनों को आग के हवाले कर कर दिया। इस हाथापाई में 1 जवान भी शहीद हुआ है. इस घटना पर सेना ने कोर्ट ऑफ़ इन्क्वायरी के आदेश दिए है. नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने घटना की उच्च स्तरीय जांच का वादा किया और समाज के सभी वर्गों से शांति बनाए रखने की अपील की.

Nagaland Governor Jagdish Mukhi condemns the incident of firing on the villagers on the evening of 4th December at a point between Oting and Tiru village under Mon District. SIT shall investigate the incident from all angles, a statement issued by the Raj Bhavan reads

