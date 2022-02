नई दिल्ली, Russia Ukraine News रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव के चलते भारतियों की घर वापसी शुरू हो गई है. कल एयर इंडिया की पहली फ्लाइट करीब 234 लोगों को लेकर यूक्रेन से दिल्ली पहुंची है. स्वदेश लौटे भारतीय छात्रों ने अपना दर्द बयां किया है. उन्होंने बताया कि अभी यूक्रेन में क्या हालत है और माहौल कैसा है. बता दें यूक्रेन में करीब 20,000 से ज़्यादा भारतीय नागरिक रहते है, जिन्हें वापस लाने के लिए एयर इंडिया ने विशेष विमानों का संचालन शुरू किया है.

#WATCH | Happy to be back in the home country (amid escalating tensions between Russia and Ukraine). The situation is normal but I came back as parents were worried, said an Indian student after landing in Delhi pic.twitter.com/oyXWXUsDJn

