कर्नाटक, Bajrang dal leader killed कर्नाटक में हिजाब विवाद के बाद अब बजरंग दल के कार्यकर्ता के मौत मामलें ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है. घटना शिवमोगा इलाके की है, जहां इस निर्मम हत्या के बाद धारा 144 लागू कर दी गई हैं. इस हत्या को लोग हिजाब विवाद से जोड़कर देख रहे थे, जिसपर अब सरकार की ओर से बयान सामने आया है. राज्य के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने फिलहाल इससे इनकार किया है. उन्होंने कहा कि इस बात का हिजाब से कोई लेना-देना नहीं है. पुलिस जांच कर रही है, जिसके बाद ही कुछ कहा जाना सही होगा।

A group of 4-5 youth murdered him. I don't know of any organization being behind this murder. Law & order situation under control in Shivamogga. As a precautionary measure, schools and colleges in city limits have been closed for two days: Karnataka Home Minister Araga Jnanendra pic.twitter.com/hgSjUNRxuT

— ANI (@ANI) February 21, 2022