नई दिल्ली. India Russia 2+2 Dialouge भारत और रूस के बीच सैन्य तकनीकी को लेकर समझौता हुआ है. इस समझौते के तहत दोनों ही देश अगले 1 दशक (2021-2031) तक सैन्य स्तर पर तकनीक का आदान- प्रदान करेंगे। यह मेगा डील आज दोनों देशो के 2+2 डायलॉग की बातचीत के तहत हुई है. इस डील के तहत एके 203 राइफल के निर्माण पर भी समझौता हुआ है. एके 203 का निर्माण यूपी के अमेठी और मध्य प्रदेश के कोरवा में होगा। इस डील के बाद भारत में 6 लाख 71 हजार से ज़्यादा एके 203 का निर्माण हो सकेगा।

भारत को लम्बे समय से इस तकनीक की जरूरत थी, जो आज पूरी हुई है. भारत के रक्षा मंत्री ने इस समझौते को लेकर ट्वीट किया और कहा कि- ‘रूसी रक्षा मंत्री, जनरल सर्गेई शोइगु के साथ रक्षा सहयोग पर उपयोगी द्विपक्षीय चर्चा हुई है. भारत रूस के साथ अपने रणनीतिक समझौते को विशेष महत्‍व देता है. राजनाथ सिंह ने ये भी कहा कि भारत रूस के साथ अपने घनिष्‍ठ संबंधों की तहेदिल से सराहना करता है. हम ये उम्‍मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इस समझौते से समूचे भूभाग में शांति, सौहार्द और स्‍थायित्‍व रहेगा।

Had a productive, fruitful and substantial bilateral discussions on defence cooperation with the Russian Defence Minister, General Sergey Shoigu in New Delhi today. India values its special and privileged strategic partnership with Russia. pic.twitter.com/9WNBx6m7ok

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) December 6, 2021