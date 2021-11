नई दिल्ली. Farm Laws Repel संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही संसद के दोनों संदनों से कृषि वापसी बिल पारित हो गया है. कृषि कानून वापसी बिल को पहले लोकसभा में 12 बजे पेश किया गया, जिसे बिना चर्चा के चार मिनट के भीतर पास कर दिया गया. इसपर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया लेकिन संसद को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया. लोकसभा के बाद दोपहर 2 बजे कृषि वापसी बिल को राज्यसभा में पेश किया गया, जहां पर कुछ ही मिनटों में इसे पास कर दिया गया. आपको बता दें संसद के इस शीतकालीन सत्र में सरकार कृषि कानून वापसी बिल के अलावा 36 बिल लेकर आ रही है.

It's an authoritarian decision. We're not heard by anybody. Chairman/Secretariat/Parliamentary Affairs Min didn't hear us. Basis of this action had occurred in the last session & action came in this session. It is unprecedented: CPM MP Elamaram Kareem, one of 12 suspended RS MPs pic.twitter.com/BspVIjoqVP

— ANI (@ANI) November 29, 2021