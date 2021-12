नई दिल्ली. Tamil Nadu Chopper Crash तमिलनाडु हेलीकाप्टर क्रैश में शहीद हुए लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह की बेटी ने आज उन्हें दिल्ली कैंट में स्थित बरार स्क्वायर श्मशान घाट में अंतिम विदाई दी. भारतीय सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेफ्टिनेंट कर्नल को श्रद्धांजलि दी. कर्नल की पत्नी और उनकी बेटी ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की, जिसके बाद कर्नल हरजिंदर सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए. वहीं इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नल हरजिंदर सिंह के परिवार से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी.

Defence Minister Rajnath Singh was seen consoling the family members of Lt Colonel Harjinder Singh during his last rites held at Brar Square in New Delhi

The officer lost his life in the Tamil Nadu chopper crash on December 8 pic.twitter.com/OYWs6Uo8Qc

— ANI (@ANI) December 12, 2021