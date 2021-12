देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका को उनकी बेटियों ने दिल्ली के बरार स्क्वायर में मुखाग्नि दी.

CDS रावत को मुखाग्नि से पहले 17 तोपों की सलामी दी गई.

भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को एक ही चिता पर मुखाग्नि दी जा रही है.

CDS जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका का पार्थिव शरीर बरार स्क्वायर पहुँच गया है. यहाँ भारी मन से जनरल की दोनों बेटियां अपने माता-पिता का अंतिम संस्कार कर रही हैं.

सीडीएस बिपिन रावत का पार्थिव शरीर दिल्ली छावनी के बरार स्क्वेयर श्मशान घाट पहुंच गया हैं. देश के सभी बड़े मंत्री, तीनो सेना के कमांडर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं. सीडीएस बिपन रावत को 17 तोपों से सलामी और 800 जवानो की मौजदूगी में अंतिम विदाई दी जाएगी।

आज CDS जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का अंतिम संस्कार होना है. उनका पार्थिव शरीर बरार स्क्वायर पहुँच गया है, थोड़ी देर में दोनों का अंतिम संस्कार होने वाला है. बड़ी बेटी कृतिका पिता जनरल रावत और माँ मधुलिका को मुखाग्नि देंगी.

आज CDS जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का अंतिम संस्कार होना है. अंतिम संस्कार से पहले दोनों के पार्थिव शरीर को उनके आवास ले जाया गया था. यहाँ बिपिन रावत की बड़ी बेटी कृतिका अपने मासूम बेटे के साथ पहुंची थी. उन्होंने अपने बेटे के हाथों में फूल देकर उसे नाना-नानी के पार्थिव शरीर पर अर्पित करने को कहा. पहले तो बच्चे ने ऐसा किया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद पूछ पड़ा कि नाना नानी उससे बात क्यों नहीं कर रहे हैं. इसपर सभी की आंखें डबडबा आईं.

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सीडीएस बिपिन रावत को अंतिम विदाई देने के लिए दिल्ली छावनी स्थित बरार स्क्वेयर के लिए निकल गए हैं. सीडीएस विपिन रावत का पार्थिव शरीर 4 बजे बरार स्क्वेयर शमशान घाट पहुंचेगा।

सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने कहा-

सीडीएस बिपिन रावत ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने रक्षा के क्षेत्र में ब्रिटेन और भारत के बीच संबंधों को बेहतर बनाने में बहुत काम किया था . उनका निधन बहुत बड़ा नुकसान है. हम उन्हें, उनकी पत्नी और दुर्घटना में मारे गए अन्य सभी लोगों को याद कर रहे हैं. एलेक्स एलिस ने आगे कहा कि बिपिन रावत एक अग्रणी शख्स थे, क्योकि उन्होंने जॉइंट ऑपरेशन की शुरुआत की थी, जिसे हम आज भी फॉलो करते हैं. भारत के लिए एक महान लीडर, एक सैनिक और एक अच्छे इंसान को खोना बहुत दुखद है. पुरे विश्व के लिए यह बड़ी क्षति है.

It's incredibly sad. He was a pioneer as he started the joint defence approach which we follow in the UK. He led that approach in India. It's very sad for India to lose a great leader, a soldier & a thoroughly nice man: Alex Ellis, British High Commissioner#CDSGeneralBipinRawat pic.twitter.com/acQn7ySDl9

