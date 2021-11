पश्चिम बंगाल. ACCIDENT पश्चिम बंगाल के नदिया में भीषण सड़क हादसा हुआ है.इस हादसे में 17 लोगो के मारे जाने की खबर हैं और 5 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं. इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है. वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने दुख जताया है. ख़बरों के मुताबिक यह घटना शनिवार रात की बताई जा रही है, जब लोग एक गाड़ी में सवार होकर उत्तर 24 परगना के बगदा से शव को लेकर नवद्वीप श्मशान घाट कि ओर जा रहे थे. यह गाड़ी सड़क पर खड़े एक ट्रक से टकराई जिसके बाद दर्जनों लोग तत्काल मर गए. घटना हंसखली पुलिस स्टेशन के पास की है. पुलिस ने बताया कि यह घटना गाड़ी की तेज रफ़्तार और कोहरे की वजह से हुई है. घटना में मारे गए लोगों के शवो को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और घायल लोगों निकटम अस्पताल में भर्ती किया गया हैं.

Extremely pained by the loss of lives due to a road accident in Nadia, West Bengal. My thoughts are with the bereaved families. May the injured recover at the earliest.

