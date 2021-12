नई दिल्ली. भारत को आज 21 साल बाद अपनी मिस यूनिवर्स ( Miss Universe Harnaaz Sandhu ) मिली है, यह हर भारतीय के लिए गर्व का लम्हा है. मिस यूनिवर्स का कांटेस्ट इज़राइल के एलिएट में रखा गया था. इस ख़ास मौके पर मिस यूनिवर्स हरनाज़ कौर (Miss Universe Harnaaz Sandhu ) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है.

पीएम ने दी संधू को बधाई

आज 21 सालों बाद भारत को अपनी नई मिस यूनिवर्स मिली है. इस ख़ास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर हरनाज़ संधू ( Miss Universe Harnaaz Sandhu ) को हार्दिक बधाई दी.

Congratulations to Harnaaz Sandhu on being crowned Miss Universe. Best wishes to her for her future endeavours. — Narendra Modi (@narendramodi) December 13, 2021

उन्होंने संधू को बधाई देते हुए ट्वीट कर लिखा, “मिस यूनिवर्स की जीत पर हरनाज़ संधू को हार्दिक बधाई, आपके कुशल भविष्य के लिए शुभकामनाएं.”

बॉलीवुड की इन हस्तियों ने दी संधू को बधाई

21 सालों बाद मिस यूनिवर्स का ताज घर लाने के लिए सभी हरनाज़ संधू को बधाई दे रहे हैं. इस क्रम में प्रधानमंत्री मोदी समेत बॉलीवुड के कई कलाकारों ने संधू को बधाई दी है.

सुष्मिता सेन ने दी संधू को बधाई

#yehbaat 👊😁👏💃🏻❤️🇮🇳 ‘Har Hindustani Ki Naz’ Harnaaz Kaur Sandhu #MissUniverse2021 #INDIAAAAAA 😀💃🏻🙏🤗❤️💋🌈 Soooooo proud of you!!!!

Congratulations @HarnaazSandhu03 👏😍🤗 Thank you for representing India so beautifully!! May you reign supreme!!👏😁❤️ #JaiHind 🇮🇳🙏 pic.twitter.com/wRiq3h53wi — sushmita sen (@thesushmitasen) December 13, 2021

पूर्व मिस यूनिवर्स रही सुष्मिता सेन ने हरनाज़ संधू को बधाई दी है. उन्होंने संधू को बधाई देते हुए लिखा, “हर हिंदुस्तानी को आप पर नाज़ है. भारत का इतनी सुंदरता से प्रतिनिधित्व करने, 21 साल बाद ताज वापस भारत लाने के लिए शुक्रिया.”

लारा दत्ता ने दी शुभकामनाएं

Congratulations @HarnaazSandhu03 !!!! Welcome to the club!!! We’ve waited 21 long years for this!!! You make us SO SO proud!!! A billion dreams come true!!! @MissDivaOrg @MissUniverse — Lara Dutta Bhupathi (@LaraDutta) December 13, 2021

पूर्व मिस यूनिवर्स अभिनेत्री लारा दत्ता ने भी हरनाज़ संधू को मिस यूनिवर्स की जीत के लिए बधाई दी है. उन्होंने संधू को बधाई देते हुए लिखा, “वेलकम टू द क्लब, इस पल के लिए हमने 21 साल का इंतजार किया. लाखों सपने सच हो गए.”

प्रियंका चोपड़ा ने दी बधाई

And the new Miss Universe is… Miss India ✨👏🏽 Congratulations @HarnaazSandhu03 … bringing the crown home after 21 years! https://t.co/sXtZzrNct8 — PRIYANKA (@priyankachopra) December 13, 2021

पूर्व मिस यूनिवर्स प्रियंका चोपड़ा जोनास ने भी हरनाज़ संधू को जीत के लिए शुभकामनाएं दी हैं. अभिनेत्री ने लिखा, “नई मिस यूनिवर्स मिल गई है, जो मिस इंडिया है. बधाई हो हरनाज संधू…21 साल बाद यह ताज घर लाने के लिए.”

