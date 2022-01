नई दिल्ली. IND vs SA भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज तीसरा वनडे मैच का मुकाबला खेला गया. भारत ने टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका को बल्लेबाज़ी के लिए आमंत्रित किया। बदले में साउथ अफ्रीका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को 288 रनो का लक्ष्य दिया। भारत के लिए 288 रनो का एक विशाल पहाड़ की तरह दिखाई दिया और टीम को हार का समाना करना पड़ा। भारत की ओर से विराट कोहली और दीपक चाहर से शानदार अर्धशतकीय पारी खेली लेकिन टीम मैच को गवा बैठी।

IND vs SA: India win toss, elect to bowl first in the final ODI.

South Africa has taken an unassailable lead of 2-0 in the three-match series.

