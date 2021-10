नई दिल्ली. गृह मंत्री शेख रशीद(Minister Sheikh Rasheed) ने रविवार को कहा कि पाकिस्तान द्वारा पहली बार टी20 मैच में दस विकेट से जीत हासिल करने के बाद भारतीय मुसलमानों सहित दुनिया के सभी मुसलमान जश्न मना रहे हैं।

“भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत इस्लाम (निश्चित रूप से हिंदुओं के खिलाफ) की जीत है। भारतीय मुसलमानों सहित दुनिया के सभी मुसलमान जश्न मना रहे हैं।” यह बयान मोहम्मद रिजवान और कप्तान बाबर आजम के शानदार प्रदर्शन के बाद आया है।

"Pakistan's victory against India is victory of Islam (against Hindus of course). All Muslims of world including Indian Muslims are celebrating."

