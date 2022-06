इंदौर: मध्यप्रदेश के इंदौर से एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप अपने दांतो तले उंगली दबा लेंगे। इस वीडियो में 4 लड़कियां डोमिनोस के लिए डिलीवरी करने वाली एक लड़की को घेरकर पीटती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो में चार लड़की डोमिनोस गर्ल को थप्पड़ मार रही है और पीछे से डंडे से वार कर रही है. लड़की अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रही है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग सोशल मीडिया पर इन चार लड़कियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं.

in #Indore a female employee of Dominos is brutally beaten up by a gang of 4 girls. Its video is viral on social media. #MadhyaPradesh#shivrajsingh pic.twitter.com/1mY7ojwHUr

— prashant sharma (@prashan86388870) June 14, 2022