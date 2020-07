IFFCO Record Profit: विश्व की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारी समिति इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि. इफको ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान उत्पादन, बिक्री, लाभ और प्रचालन के क्षेत्र में अब तक के सबसे अच्छे प्रदर्शन के साथ नया कीर्तिमान कायम किया है. पिछले वित्त वर्ष के दौरान इफको को रुपए 1005 करोड़ का निवल कर पश्चात लाभ हुआ जो अब तक का सर्वाधिक है. कठिन और अनिश्चित बाजार दशा तथा मौसम के बावजूद समिति ने 133 लाख टन उर्वरकों की रिकॉर्ड बिक्री की. वर्ष 2019-20 के दौरान इफको का समूह कारोबार रुपए 57,778 करोड़ का रहा जबकि वर्ष 2018-19 के दौरान यह रुपए 50,908 करोड़ था.

प्रचालन पर नजर डालें तो वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान इफको का कुल उर्वरक उत्पादन गत वर्ष के 81.49 लाख टन से बढ़कर 91.42 लाख टन हो गया. वर्ष 2019-20 के दौरान हुए कुल उर्वरक उत्पादन में से यूरिया का उत्पादन 48.75 लाख टन तथा डीएपी/एनपीके/डबल्यूएसएफ़ का उत्पादन 42.87 लाख टन रहा जबकि गत वर्ष इनका उत्पादन क्रमश: 45.62 लाख टन तथा 35.87 लाख टन रहा.

इफको ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान 133.31 लाख टन उर्वरकों की बिक्री की जो अब तक की सर्वाधिक बिक्री है. वर्ष 2018-19 के दौरान 115.56 लाख टन उर्वरकों की बिक्री हुई थी. कुल बिक्री में से, यूरिया की 86.31 लाख टन तथा डीएपी/एनपीके की 47 लाख टन की बिक्री हुई. इफको का न्यूनतम संयुक्त ऊर्जा खपत 5.285 जीकैल प्रति मी.टन रहा, जबकि वर्ष 2018-19 में यह 5.331 जीकैल प्रति मी.टन था. भारत में कलोल, कांडला, फूलपुर, आंवला तथा पारादीप में स्थित अपने कुल पांच संयंत्र तथा विदेश में स्थित तीन संयंत्र के साथ इफको विश्व की सबसे बड़ी सहकारी समिति है.

इफको ने उर्वरकों के अपने मूल व्यवसाय के अतिरिक्त आम बीमा, ग्रामीण खुदरा व्यापार, कृषि वानिकी, ग्रामीण दूरसंचार, कृषि रसायन, ग्रामीण वित्त, वस्तु परिवहन-व्यवस्था और विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईज़ेड) में भी अपना व्यापार फैलाया है. इफको ने खाद्य प्रसंस्करण, जैविक उत्पादों और शहरी बागवानी के लिये पोषक तत्वों के उत्पादन संबंधी व्यापार में भी कदम रखा है.

#IFFCO Records Highest Ever Production, Sales, Profit & Operations in FY 2019-20. IFFCO is setting up a true #VocalForLocal example for country. Cooperative’s Net Profit & Group Turnover also goes up. Achieved its lowest composite energy consumption. @FertilizerNews @icacoop

— Dr. U S Awasthi (@drusawasthi) July 15, 2020