IFFCO Donates 25 Crores to PM Cares Fund: भारत में लगातार फैल रहे कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में अब भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (IFFCO) ने भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया है. इफको ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत सरकार के प्रयासों को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बनाए गए पीएम केयर्स फंड में 25 करोड़ रुपए राशि का योगदान किया है. मालूम हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वाहन के बाद देश के कई प्रतिष्ठित हस्तियों, उद्योगपतियों समेत आम नागरिकों ने भी पीएम केयर्स फंड में अपनी सामार्थ्य अनुसार दान किया है.

उर्वरक कंपनी इफको ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि हमने भारत में कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए बनाए गए पीएम केयर्स फंड में 25 करोड रुपए दान करने का फैसला किया है. हम पूरे भारत के गांवों में ग्राउंड डोनेशन ड्राइव के साथ सप्लीमेंट भी दे रहे हैं.

पीएम केयर्स फंड में कंपनी की तरफ से योगदान का ऐलान करने के बाद इफको के एमडी डॉक्टर यू एस अवस्थी ने कहा कि इस संकट की घड़ी में इफको का हर एक कर्मचारी देश के प्रत्येक नागरिक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है. हम सभी साथ मिलकर स्वस्थ, खुशहाल और समृद्ध भारत बनाएंगे. बता दें कि कोरोना वायरस से पैदा हुए हालात से निपटने के लिए इफको की तरफ से न सिर्फ पीएम केयर्स फंड में योगदान किया गया है. बल्कि कंपनी देश के अलग-अलग क्षेत्रों में ग्राउंड जीरो यानी जमीनी स्तर पर भी ग्रामीणों किसानों में मास्क, हैंड सैनिटाइजर, विटामिन सी के टैबलेट और भोजन किट भी बांट रही है.

I humbly announce the contribution of ₹25 Crores on behalf of #IFFCO to #PMCARES Fund to fight against #COVID19 & support all relief work for #IndiaFightsCorona. @narendramodi @PMOIndia @DVSadanandGowda @nstomar @mansukhmandviya @PRupala #BSNakai @Dileep_Sanghani @KapurRakesh

