राम नवमी पर किसी हिंदू ने दाएं-बाएं किया तो उसे सीधे श्मशान भेजेंगे! मौलाना की खुली धमकी

नई दिल्ली। औरंगजेब कब्र विवाद को लेकर सोमवार को महाराष्ट्र के नागपुर में जमकर हिंसा हुई। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। फिलहाल मामले में 80 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं, हिंसा भड़काने वाले 6 लोगों पर देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है।

इस बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट खूब वायरल हो रही है। इस पोस्ट में एक मुस्लिम शख्स ने लिखा है कि 6 अप्रैल को राम नवमी है। सभी मुस्लिम भाई तैयार रहें, अगर किसी हिंदू ने दाएं-बाएं किया तो फिर उसे कम से कम अगले रामनवमी या फिर हमेशा के लिए श्मशान भेज दें।

The translation says – Ram Navmi is on 6th April, get ready, if you find any Hindu around either k*ll them or make sure they are hospitalised for next 1 year…

An average ‘oppressed Muslim’… pic.twitter.com/5DIRCBJHif

