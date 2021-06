ICSI CS Exam 2021: इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने आईसीएसआई सीएस परीक्षा 2021 के लिए 2012 के पुराने पाठ्यक्रम के तहत छात्रों को एक और प्रयास देने का निर्णय लिया है. संस्थान दिसंबर 2021 सत्र के दौरान कार्यकारी और व्यावसायिक कार्यक्रम (2012 पुराने पाठ्यक्रम) के छात्रों को एक प्रयास प्रदान करेगा। उम्मीदवार आईसीएसआई की आधिकारिक साइट icsi.edu पर आधिकारिक नोटिस देख सकते हैं।

ICSI CS परीक्षा 2021 10 अगस्त, 2021 से 20 अगस्त, 2021 तक आयोजित की जाएगी। पूरा शेड्यूल icsi.edu पर उपलब्ध है। संशोधित समय सारिणी के अनुसार, परीक्षाएं रविवार, 15 अगस्त, 2021 को छोड़कर सभी दिनों में आयोजित की जाएंगी।

#ICSI Relief for #CS students #COVID19.1 more attempt i.e. Dec, 2021 Exams, allowed for last exams of both Executive, Professional Programme Old Syllabus @NagendraDRao1 @devendracs @ashishgargcs @RanjeetPandeyCS @MehtaHitender @ManishGuptaRMG @praveensonics @PreetiKBanerjee

