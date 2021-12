नई दिल्ली. भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह IAF हेलिकॉप्टर दुर्घटना में एकमात्र जीवित बचे हैं, जिसके परिणामस्वरूप CDS जनरल बिपिन रावत और 12 अन्य की मौत हो गई। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को इस साल स्वतंत्रता दिवस पर 2020 में एक हवाई आपातकाल के दौरान अपने एलसीए तेजस लड़ाकू विमान को बचाने के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। कैप्टन वरुण सिंह देवरिया के रहने वाले हैं।

IAF ने एक ट्वीट में कहा, गंभीर रूप से घायल हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का वेलिंगटन के सैन्य अस्पताल में इलाज चल रहा है।

My heart goes out to the families of those who lost their loved ones in this accident. Praying for the speedy recovery of Gp Capt Varun Singh, who is currently under treatment at the Military Hospital, Wellington.

