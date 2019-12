नई दिल्ली. 27 नवंबर की सुबह एक खबर ने सभी की नींद उड़ा कर रख दी. खबर थी हैदराबाद की रहने वाली एक 27 साल की महिला डॉक्टर के साथ कुछ लोगों ने पहले सामुहिक बलात्कार किया और फिर उसे जिंदा जलाकर मार दिया. इस दर्दनाक हादसे के बाद सभी को निर्भया कांड की याद आ गई और पूरा देश आक्रोश की आग में उबलने लगा. साथ ही महिला के लिए न्याय की गुहार लगाने लगा. जगह-जगह सड़को पर पदर्शन होने लगे, लड़कियां सड़कों पर उतर आईं और सुरक्षा की मांग करने लगी. कानून से लेकर सरकार तक सभी से न्याय की मांग करने लगीं. यहां तक की सोशल मीडिया पर भी टॉप ट्रेंड वहीं महिला डॉक्टर थीं.

हालांकि पुलिस ने इस मामले में काफी फुर्ती दिखाते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तरा भी कर कर लिया, लेकिन अभी इंसाफ नहीं हुआ था. हर कोई चाहता था कि महिला की इस दर्दनाक मौर और उसके साथ हुए इस कुकर्म की भयानक से भयानक सजा इनको दी जाए, आरोपियों की सजा का मामला कोर्ट में चल ही रहा था कि आज सुबह एक बार फिर एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई. जी हां, महिला डॉक्टर के साथ गैंग रेप कर उसको जिंदा जला देने वाले सभी आरोपियों को तेलंगाना पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है.

जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग जमकर अपनी खुशी जाहिर करते हुए तेलंगाना पुलिस का धन्यवाद कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर लोग ट्वीट कर अपनी बात रख रहे हैं. साथ ही पुलिस की काफी तारीफें भी कर रहे हैं. पहले यूजर इस बारे में बात करते हुए लिखते हैं कि Sab Rapisto ka Baap Cp Sajjanar…Real Hero ..Salute Sir. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि Now its time for unnao, delhi, and many more, वहीं तीसरे ने लिखा कि Well done.

Also Read…

Hyderabad Rape Accused Killed in Encounter: हो गया इंसाफ! हैदराबाद डॉक्टर के रेप और मर्डर के चारों आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर में किया ढेर

#WATCH Hyderabad: Reaction of girl students when news of encounter of the accused in murder and rape of woman veterinarian broke out pic.twitter.com/z238VVDsiC — ANI (@ANI) December 6, 2019

Hyderabad: Senior Police officials arrive at the site of the encounter. All four accused in the rape and murder of woman veterinarian in Telangana were killed in an encounter with the police when the accused tried to escape while being taken to the crime spot. https://t.co/TB4R8EuPyr pic.twitter.com/7fuG87MP0m — ANI (@ANI) December 6, 2019

Sab Rapisto ka Baap Cp Sajjanar…Real Hero ..Salute Sir🙏🙏 pic.twitter.com/ciXPTOgVEj — Anand💎🇮🇳🇮🇳 (@anandbinny06) December 6, 2019

Now its time for unnao, delhi, and many more. — Eienstein (@sheenirmalkumar) December 6, 2019

Well done @hydcitypolice

Justice delivered — Pangotra (@rakesh_sonia) December 6, 2019

Though we criticise police a lot in our daily life. But every Indian should appreciate & congratulate Telangana police here for delivering justice on the spot. Now it's time to shift the focus to #UnnaoCase & expecting a good news from UP too. Each rapist deserve this.#DishaCase — Khemraj Thakur (@I_ThakurKhem) December 6, 2019

Very good Telangana police,sabhi aaropiyon ko barabar punishment de di — Isha (@Isha56789) December 6, 2019

Rare good news in the morning. — Saurabh Pratap Singh (@Me100rabh) December 6, 2019

बता दें कि तेलंगाना पुलिस के मुताबिक चारों आरोपियों को उस वक्त गोली मारी गई जब वो चारों बीच रास्ते में भागने की कोशिश कर रहे थे. साथ ही बताया जा रहा है कि उन्हें अपराध स्थल पर हैदराबाद के पास एनएच 44 से ले जाया जा रहा था, जिसके बाद उन्होंने पुलिस पर वार कर वहां से भागने की कोशिश की, जिसके बाद उनको गोली मार दी गई. कथित तौर पर यह हादसा सुबह करीब 3 बजे हुआ. साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जन ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि अभियुक्तों को भागने से रोकने के लिए गोली चलाई गई जिसमें वो मारे गए.

Though we criticise police a lot in our daily life. But every Indian should appreciate & congratulate Telangana police here for delivering justice on the spot — SR.Sriraman. (@kkranganayaki3) December 6, 2019

Judgement on right time… — Vinod Kumar (@asksingh21) December 6, 2019

Thank you Hyderabad Police 🙏 This is the way to deal with rapists. Hope Police of other states will learn from you — Amit Kumar Singh (@AmitKum93080157) December 6, 2019

we are so proud of telangana police…aaj disha ki aatma ko asli shraddhanjali milegi — Manish Soni🇮🇳 (@conomcg16) December 6, 2019

Achha hua inka encounter kiya nahin to jail mein saalo tak muft ki rotiya todte rehte. 😶 — Nisha Sharma💖💖💖💖😃😃😃 (@NishaSh18183380) December 6, 2019

Thank You Telangana Police . Respect for you.#Encounter — VIPUL SINGH (@iitanvipul) December 6, 2019

Zabardast… Justice is done… Bahut Achchha Huaa That's what I am Hearing…Sahin Thokaa.. — AMIT TRIVEDI. (@amittrivedi1) December 6, 2019

Justice delivered in 9 days…Salute to telangana police… — Lagbhag Raaz (@Its_Raaazz) December 6, 2019

Kudos to police.This is what we all wanted .timely and concrete action.criminals should live in fear not common man — Sanjeev 🇮🇳 (@sanjeevu2002) December 6, 2019

Hyderabad Doctor Rape Case: हैदराबाद की महिला डॉक्टर के बलात्कार में कहीं आपका भी तो हाथ नहीं?

Unnao Rape Victim Set Ablaze: यूपी के उन्नाव में दरिदों ने रेप पीड़िता को जिंदा जलाया, 90 फीसदी झुलसी पीड़िता को इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर लाया गया दिल्ली, 5 आरोपी गिरफ्तार

Unnao Rape Victim Set on Fire Case: उन्नाव रेप पीड़िता की हालत गंभीर, राज्यसभा में हुआ जमकर हंगामा, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने की निंदा

और पढ़ें