हैदराबाद. शुक्रवार सुबह खबर आई की हैदराबाद महिला डॉक्टर के रेप और हत्याकांड के चारों आरोपी पुलिस के साथ एक मुठभेड़ में मारे गए. साइबराबाद के पुलिस प्रमुख, कुलपति सज्जन, ने कहा कि चार अभियुक्तों को शुक्रवार को 3 से 6 बजे के बीच मुठभेड़ में मार दिया गया था. डीसीपी शमशाबाद प्रकाश रेड्डी ने कहा कि अपराधियों को अपराध स्थल पर घटना को दोबारा दोहराने के लिए ले जाया गया था. वहां उन्होंने हथियार छीन लिया और पुलिस पर गोलीबारी की. रेड्डी ने कहा, पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलाने के लिए प्रेरित किया, जिससे चार लोगों की मौत हो गई.

राजनेताओं सहित कई सार्वजनिक हस्तियां पुलिस के समर्थन में सामने आई हैं. बसपा प्रमुख मायावती ने हैदराबाद बलात्कार-हत्या मामले के चार आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए हैदराबाद पुलिस की प्रशंसा की है. चार लोगों की हत्या पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मायावती ने कहा कि बलात्कार के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई प्रशंसा योग्य थी और दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस को अपने हैदराबाद के सहयोगियों से सीखने के लिए कहा.

मायावती ने कहा, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार सो रही है. यूपी और दिल्ली पुलिस को हैदराबाद पुलिस से प्रेरणा लेनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से यहां अपराधियों का इलाज किया जाता है क्योंकि अभी राज्य में यूपी में जंगल राज है. वहीं कपिल मिश्रा ने कहा, धन्यवाद हैदराबाद पुलिस. यह बलात्कारियों से निपटने का तरीका है. आशा है अन्य राज्यों की पुलिस आपसे सीख लेगी.

Thank you Hyderabad Police 🙏 This is the way to deal with rapists. Hope Police of other states will learn from you https://t.co/0C3EwgsFkg — Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) December 6, 2019

शिवराज सिंह चौहान ने एक श्लोक लिखते हुए कहा, कृते प्रतिकृतं कुर्यात् हिंसिते प्रतिहिंसनम्। न तत्र दोषं पश्यामि, शठे शाठ्यं समाचरेत। जो दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए. मुझे खुशी है कि न्याय जल्दी मिल गया.

जम्मू-कश्मीर के पूर्व डीजीपी, शेश पॉल वैद्य ने एक मुठभेड़ में सभी आरोपियों को मार गिराने के लिए हैदराबाद पुलिस को बधाई दी. उन्होंने लिखा, अच्छा किया लड़कों.

Well done boys- Telagana Police https://t.co/WTU5ZU7Wor — Shesh Paul Vaid (@spvaid) December 6, 2019

समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने तेलंगाना में महिला पशुचिकित्सा के बलात्कार और हत्या के आरोपियों के मुठभेड़ में मारे जाने पर कहा, देर आए, दुरूस्त आए. देर आए, बहुत देर आए.

#WATCH Samajwadi Party MP Jaya Bachchan on accused in the rape and murder of the woman veterinarian in Telangana killed in an encounter: Der aaye, durust aaye…der aaye, bohot der aaye.. pic.twitter.com/sWj43eNCud — ANI (@ANI) December 6, 2019

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, जब एक अपराधी भागने की कोशिश करता है, तो पुलिस के पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचता है, यह कहा जा सकता है कि न्याय किया गया है.

Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel on all four accused in rape&murder of woman veterinarian in Telangana killed in encounter: When a criminal tries to escape, police are left with no other option, it can be said that justice has been done. pic.twitter.com/5kw96wG34q — ANI (@ANI) December 6, 2019

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, बलात्कार के मामले जो सामने आए हैं, लोग गुस्से में हैं कि क्या यह उन्नाव या हैदराबाद है, इसलिए लोग एनकाउंटर पर खुशी व्यक्त कर रहे हैं. जिस तरह से लोगों ने आपराधिक न्याय प्रणाली में अपना विश्वास खो दिया है, उसके बारे में चिंतित होना भी है. आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए सभी सरकारों को एक साथ मिलकर कार्रवाई करनी होगी.

Delhi CM Arvind Kejriwal on #Telangana encounter: It is also something to be worried about, the way people have lost their faith in the criminal justice system. Together all the governments will have to take action on how to strengthen criminal justice system. 2/2 https://t.co/bDXkXqnRS7 pic.twitter.com/oDZDeretFh — ANI (@ANI) December 6, 2019

नेता पप्पू यादव ने कहा, देर आए, दुरुस्त आए. बलात्कारियों का यही अंजाम होना चाहिए. फैसला ऑन द स्पॉट! यह नजीर बनेगा. लेकिन उन बेटियों का जिनके अपने घरों में यौन शोषण करते हैं उनका एनकाउंटर कैसे होगा? चिन्मयानंद, कुलदीप सिंह सेंगर, राम रहीम, आसाराम का एनकाउंटर उदाहरण बनेगा.

देर आए, दुरुस्त आए। बलात्कारियों का यही अंजाम होना चाहिए। फैसला ऑन द स्पॉट! यह नजीर बनेगा। लेकिन उन बेटियों का जिनके अपने घरों में यौन शोषण करते हैं उनका एनकाउंटर कैसे होगा? चिन्मयानंद, कुलदीप सिंह सेंगर, राम रहीम, आसाराम का एनकाउंटर उदाहरण बनेगा। — Sewak Pappu Yadav (@pappuyadavjapl) December 6, 2019

राबड़ी देवी ने तेलंगाना मुठभेड़ पर कहा, हैदराबाद में जो हुआ वह निश्चित रूप से अपराधियों के खिलाफ एक निवारक के रूप में काम करेगा, हम इसका स्वागत करते हैं. बिहार में भी महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले बढ़ रहे हैं. यहां राज्य सरकार शिथिल है और कुछ नहीं कर रही है.

Rabri Devi,RJD on Telangana encounter: What happened in Hyderabad will act as a deterrent against criminals surely, we welcome this. In Bihar as well, cases of crimes against women are increasing. The state Govt here is lax and doing nothing. pic.twitter.com/5yMP5e0Han — ANI (@ANI) December 6, 2019

