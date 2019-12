नई दिल्ली. तेलंगाना के हैदराबाद में पिछले हफ्ते महिला वेटनरी डॉक्टर के साथ हुए सामूहिक बलात्कार और हत्या के आरोपियों के पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने के बाद सोशल मीडिया पर यह मुद्दा काफी छाया हुआ है. शुक्रवार अलसुबह को साइबराबाद पुलिस चारों आरोपियों को क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए घटनास्थल पर लेकर गई थी. जहां पुलिस का कहना है कि चारों आरोपियों ने भागने की कोशिश की तो उनका एनकाउंटर कर मार गिरा दिया गया. ट्विटर समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग तरह-तरह के मीम्स और पोस्ट शेयर कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस एनकाउंटर पर खुशी जाहिर कर रहे हैं और साइबराबाद पुलिस की सराहना कर रहे हैं. वहीं कुछ लोग इस एनकाउंटर को मानवाधिकार के एंगल से संदिग्धता दिखाते हुए जांच की मांग कर रहे हैं. हालांकि इन सबके बीच सभी एक मत पर सहमत हैं कि हैदराबाद गैंगरेप पीड़िता के साथ न्याय हो गया है. लोग तरह-तरह के मीम्स शेयर कर इस पर अपने विचार रख रहे हैं.

आप भी देखें ट्विटर पर हैदराबाद एनकाउंटर मामले पर शेयर हुए कुछ मीम्स-

हैदराबाद एनकाउंटर पर मारक कार्टून

हैदराबाद पुलिस ने दिशा के परिवारवालों को इंसाफ दिला दिया

हैदराबाद एनकाउंटर के बाद जोधपुर जेल में बंद बलात्कारी आसाराम डर रहा है

जोधपुर पुलिस :- सुना हैं आपकी तबीयत ठीक नहीं रहतीं हैं ।चले हास्पिटल आसाराम बापू:- pic.twitter.com/3O9Ba2kMZM — D y n a m i t e (@hadd_hai_bc) December 6, 2019

अरविंद केजरीवाल ने इस एनकाउंटर के जांच की मांग की है

Policemen carrying Kejriwal to the place of incident to show evidence of Hyderabad encounter😂😁#Encounter #HumanRights pic.twitter.com/4TpPxUHzeA — Vinita Hindustani🇮🇳 (@Being_Vinita) December 6, 2019

हैदराबाद एनकाउंटर के बाद स्थानीय लोग पटाखे फोड़कर जश्न मना रहे हैं

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को हैदराबाद पुलिस का जवाब

मानवाधिकार की बात करने वाले लोगों को चुप रहना चाहिए?

This is the world where people will talk about #HumanRights even in the case of Rapists, terrorists & Traitors.. pic.twitter.com/mBqNO0H1v1 — ɴᴀᴛʜᴀɴ ᴰᴬᴿᴮᴬᴿ ❁ (@ShaSherNat) December 6, 2019

जो मानवाधिकार की बात कर रहे हैं उन्हें इसके पास भेज देना चाहिए!

Those who is crying for #HumanRights should meet me !! pic.twitter.com/snM7ELGTRz — Sandeep Jakkala (@sandeep_jakkala) December 6, 2019

ये फिल्म तो याद ही होगी आपको

ये सीन भी देख लो

अब अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम में इस मामले पर फिल्म बनाने पर लड़ाई होगी

Meanwhile Akshay kumar and John Abraham fighting for #HyderabadEncounter script. pic.twitter.com/eJJkTjKRoO — Rebellious flower 🥳 (@flawsome_guy) December 6, 2019

हैदराबाद एनकाउंटर की सुबह-सुबह खबर सुनने के बाद का रिएक्शन

Wow its an encounter morning we just missed those rapists screamings but anyways we hope this faire justice will reduce crimes#Hyderabad #JusticeForPriyankaReddy pic.twitter.com/6jkaK4UufN — 😄✌𝒜𝒿𝓂𝑒𝑒𝓇 𝒦𝒽𝒶𝓃 Blood Group B+❤ (@Ajmeeroviya2o0) December 6, 2019

गंगाजल का ये सीन तो देखा ही होगा आपने

Hyderabad #encounter reminds me of the movie Gangajal. People's faith in judiciary needs to be restored or else we are heading to a MOBOCRACY. pic.twitter.com/qXkGTXucT8 — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) December 6, 2019

अब्बा ने हारमोनियम बजा दिया

कुलदीप सिंह सेंगर के मन में अभी यह चल रहा होगा

Hyderabad cops encountered the 4 rapist.

meanwhile Kuldeep Sengar right now😂👇👇 pic.twitter.com/0gCDJI1Rbt — Pratik Prasun (@iamPrashi0915) December 6, 2019

