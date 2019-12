How To Link Aadhaar Card With PAN, Aadhar Card PAN Card Kaise Link Karein: आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य हो गया है. आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2019 तक है. पैन-आधार लिंक ना करने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा, चाहे आप टैक्स स्लैब में भी ना आते हों. आइए जानते हैं कि आप आधार कार्ड को पैन कार्ड से कैसे लिंक कर सकते हैं.

नई दिल्ली. How To Link Aadhaar Card With PAN: आयकर विभाग ने सभी नागरिकों के लिए अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है. पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है. अगर आप आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने में असफल होते हैं, आप आयक रिटर्न नहीं भर सकेंगे. यहां तक कि अगर आप आयकर स्लैब के तहत नहीं आते हैं, तो आपको पैन-आधार लिंक करना होगा नहीं तो आपका पैन कार्ड बंद कर दिया जाएगा. आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर और SMS की मदद से लिकं कर सकते हैं.

How To Link PAN Aadhaar via Website: आयकर विभाग की वेबसाइट से पैन आधार कैसे लिंक करें

सबसे पहले आप आयकर विभाग की ई फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.

वेबसाइट के होमपेज पर ही बायीं ओर Link Aadhar पर क्लिक करें.

अगर आपका आयकर अकाउंट नहीं बना है तो पंजीकरण करा लीजिए.

एक नया पेज खुलेगा, जहां पर आपको अपना आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर और आधार के अनुसार नाम भरना होगा.

इसके बाद दिख रहे कैप्चा कोड को टाइप करें.

अगर सभी डीटेल्स ठीक होंगी तो सफलतापूर्वक आपका आधार पैन लिंक हो जाएगा.

How To Link PAN Aadhaar via SMS: एसएमस की मदद से पैन आधार कैसे लिंक करें

पैन और आधार को एसएमएस से जोड़ने के लिए, उपयोगकर्ता का नाम दोनों दस्तावेज में एक समान नाम और मोबाइनल नंबर रजिस्टर होना चाहिए.

PAN को आधार से लिंक करने के लिए, UIDAI स्पेस 12- डिजिट आधार कार्ड नंबर स्पेस 10 अंको वाला PAN Card नंबर टाइप करें और इसे 567678 या 56161 पर भेज दें. उदाहरण के लिए यदि आपका आधार नंबर 109876543210 है और आपका पैन ABCD1234E है, तो UIDAI 109876543210 ABCD1234E और इसे 567678 या 56161 पर भेजें.एसएमएस भेजने के बाद, पैन-आधार लिंकिंग सफलतापूर्वक किए जाने के बाद आपको सूचित किया जाएगा.

