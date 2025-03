Mamata Banarjee Oxford University: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 27 मार्च को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केलॉग कॉलेज में स्पीच देने गईं थीं। तभी कुछ लोगों ने हंगामा कर दिया और उन्हें बीच में ही अपना भाषण रोकना पड़ा। ममता पर छात्रों ने कड़े सवाल दागने शुरू कर दिए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक छात्र ममता से सवाल कर रहा है कि हिन्दू के बारे में क्या कहना चाहेंगी आप?

ममता बनर्जी छात्र का सवाल सुनकर कहती हैं कि मेरे राज्य में हिन्दू-मुस्लिम-सिख-ईसाई सब बराबर हैं। इसपर छात्र पलटवार करते हुए कहता है कि तब कहाँ होती हैं आप जब हिन्दुओं को मारा जाता है? कितने हिन्दू मारे गए। कितनों को टॉर्चर किया जा रहा है। ममता ने देखा कि भीड़ शांत नहीं हो रही हैं तो उन्होंने कहा कि उन्हें बोलने का मौका दिया जाए। आप मेरा अपमान नहीं अपने संस्थान का अपमान कर रहे हैं। दीदी साल में दो बार आएगी और रॉयल बंगाल टाइगर्स की तरह लड़ेगी। मैं आपके सामने झुकने वाली नहीं हूं।

“Any word for Hindus? How many Hindus killed?”

Hindus in London confront the Chief Minister who oversaw the post poll violence against Hindus, the sandeshkhali persecution, the butchering of Hindus on a regular basis by rampaging Jihadis. pic.twitter.com/Qlhelj4jc9

— Nupur J Sharma (@UnSubtleDesi) March 28, 2025