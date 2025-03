मुंबई। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक जुलूस के दौरान मस्जिद के गेट पर हुए हंगामे को लेकर सियासी बवाल शुरू हो गई है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसके बाद से विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले में अब पुलिस ने अपना बयान जारी किया है। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि मस्जिद पर हमला नहीं किया गया है, लोग आगे बढ़ रहे थे तभी किसी ने नारेबाजी करनी शुरू कर दी। पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप करके स्थिति को कण्ट्रोल कर लिया।

बता दें कि यह घटना 12 मार्च की है। स्थानीय लोगों ने होली के दौरान वार्षिक ‘शिमगा’ जुलूस निकाला था। इस जुलूस में लोग एक लंबा पेड़ का तना लेकर चलते हैं, इसे मस्जिद की सीढ़ियों पर रखा जाता है। यह जुलूस मंदिर पर ख़त्म होता है। कुछ लोगों का कहना है कि इस बार मस्जिद में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की गई। गेट तोड़ने का प्रयास किया गया। कुछ युवकों ने नारेबाजी भी की।

Sir @Dev_Fadnavis will LAW take its own course ?shameful that a Masjid is attacked in the presence of Police. https://t.co/p6gz9lv0ZC

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) March 13, 2025