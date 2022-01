नई दिल्ल. Himanta-biswa-sarma असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने अपने एक सम्बोधन से कहा कि वो दिन दूर नहीं जब असदुद्दीन ओवैसी का नाम मिट जाएगा। उन्होंने यह बयान तेलंगाना से एक कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए दिया। हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि जिस तरह देश में आर्टिकल 370 हट गया, राम मंदिर बन रहा है. ऐसे ही तेलंगाना से निजाम और ओवैसी का नामोनिशान मिट जाएगा।

#WATCH | The way Article 370 was scrapped, Ram Mandir's construction began…here also Nizam's name, Owaisi's name will be written off…that day is not very far: Assam CM Himanta Biswa Sarma in Warangal, Telangana pic.twitter.com/RfaI5sMicZ

— ANI (@ANI) January 9, 2022