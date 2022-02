नई दिल्ली. Hijab Controversy in supreme court कर्नाटक हिजाब विवाद का मामला अब गरमाता हुआ नजर आ रहा है. याचिकर्ताओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी है. दरअसल कल सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि जब तक यह विवाद सुलझ नहीं जाता तब तक छात्राएं शैक्षणिक संस्थानों में ऐसा कोई वस्त्र नहीं पहने, जिससे यह विवाद तूल पकडे।

Karnataka High Court's February 10 interim order to restrain students from wearing hijab or any religious attire till the matter is pending with the court has been challenged in the Supreme Court.#HijabRow pic.twitter.com/5ttKnI4zN9

— ANI (@ANI) February 11, 2022