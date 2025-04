चुप-चुप, पकर-पकर करता रहता है! ममता के सांसद की संसद में गजब बेइज्जती

नई दिल्ली। लोकसभा में पास होने के बाद वक्फ संशोधन बिल को गुरुवार-3 अप्रैल को राज्यसभा में पेश किया गया। जहां अभी बिल को लेकर चर्चा हो रही है। इस बीच बीजेपी सांसद अभिजीत गांगुली ने वक्फ बिल पर अपनी बात रखी है। इस दौरान उनकी टीएमसी सांसदों से नोक-झोंक भी हुई है।

दरअसल, अभिजीत गांगुली जब सदन में अपनी बात रख रहे थे, उस दौरान टीएमसी सांसदों ने उन्हें टोकना शुरू कर दिया। जिसपर गांगुली भड़क गए। उन्होंने टीएमसी सांसदों से कहा चुप, चुप जब कुछ समझ नहीं आता तो क्यों पकर-पकर करते रहते हो?

आइए देखते हैं अभिजीत गांगुली का वीडियो-

This was Savage Moment yesterday🔥

“Chup..Chup…You don’t understand anything, only पकर पकर…”

BJP MP Abhijit Ganguly brutally schooled & shut down TMC MPs & that too on Parliament floor. 😂

BJP needs every local leader to be so aggressive to win next Assembly Election. pic.twitter.com/21M74vfrDJ

— BhikuMhatre (@MumbaichaDon) April 3, 2025