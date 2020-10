नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से बदसलूकी करने के बाद यूपी पुलिस ने आज पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायर के साथ धक्का-मुक्की कर उन्हें जमीन पर गिरा दिया वहीं टीएमसी की महिला सांसद प्रतिमा मंडल और ममता ठाकुर के कथित तौर पर ब्लाउज फाड़ दिए. ऐसा ही आरोप गुरुवार को दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्षा अमृता ने यूपी पुलिस पर लगाया था. उन्होंने भी कहा था कि यूपी पुलिस ने उनके कपड़े फाड़ दिए. ये सभी नेता हाथरस कांड के पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर जा रहे थे लेकिन पूरे इलाके को छावनी में बदल चुकी यूपी पुलिस ने उनके साथ धक्का-मुक्की की जो कैमरे पर भी कैद हो गई.

न्यूज एजेंसी एएनआई की ओर से जारी वीडियो फुटेज में दिख रहा है कि डेरेक ओ’ब्रायन पुलिसकर्मियों से घिरे हुए हैं. इस दौरान उनके साथ पार्टी की महिला नेता भी हैं. इसी बीच पुलिस अधिकारी डेरेक ओ ब्रायन से भिड़ गए और उनके साथ धक्का-मुक्की करने लगे जिसमें डेरेक जमीन पर गिर पड़े. इस पूरी घटना के बाद टीएमसी नेता ममता ठाकुर ने कहा, कि हम पीड़िता के परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन पुलिस हमें नहीं जाने दे रही थी. हमने जाने की कोशिश की, महिला पुलिसकर्मियों ने हमारे ब्लाउज को खींचा और सांसद प्रतिमा मंडल पर लाठी भी चलाई. वह गिर पड़ीं. पुरुष पुलिसकर्मियों ने उन्हें छुआ. यह शर्मनाक है.

#WATCH : TMC delegation being roughed up by Uttar Pradesh Police at #Hathras border. The delegation, including Derek O'Brien, was on the way to meet the family of the victim of Hathras incident. pic.twitter.com/94QcSMiB2k

यूपी पुलिस ने पीड़िता के पूरे गांव को सील कर दिया है और हाथरस में धारा 144 लगा दी है. किसी भी राजनीतिक दल के नेता या कार्यकर्ता को वहां जाने से रोका जा रहा है. चप्पे-चप्पे पर पुलिस मौजूद है. हाथरस कांड को लेकर देशभर में जनता का गुस्सा भड़क रहा है. लोग सड़कों पर हाथों में बैनर और तख्ती लिए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. इस पूरी घटना को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि एक बार देवी सीता को अग्नि- परीक्षा से गुजरना पड़ा था. अब उत्तर प्रदेश में दलित युवती के साथ दुष्कर्म किया गया और उसके शव को अग्नि के हवाले कर दिया गया.

#WATCH We were going to meet her family but there were not allowing us. When we insisted, the women Police personnel pulled at our blouses and lathi-charged at our MP Pratima Mondal. She fell down. The male Police officers touched her. This is shameful: Mamata Thakur, TMC https://t.co/404nqZhjl5 pic.twitter.com/Nxc9SLeMWY

— ANI (@ANI) October 2, 2020