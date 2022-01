नई दिल्ली. Harish-rawat-clarified पंजाब में प्रधानमंत्री के रद्द हुए दौरे पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने अपने ही बयान पर सफाई पेश की है. हरीश रावत ने कहा कि मेरे बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि मैंने बयान में कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में बदलाव हुआ और उनका रोड से जाना तय हुआ तो पंजाब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियो को मार्ग को सैनिटाइज करना चाहिए था, यदि उस दौरान पीएम का कार्यक्रम 20-30 मिनट लेट भी हो जाता तो कौन सा आसमान टूट जाता? उन्होंने कहा कि ये मेरे पुरे भाषण का महज एक हिस्सा था, लेकिन लोगों से इसे गलत तरीके से जनता के सामने रखा. बता दें हरीश रावत ने अपने बयान में पहले कहा था कि 30 मिनट की देरी होती, कौन सा बम फट जाता?

My statement ('had there been a 30mins delay, which bomb would've exploded?') was twisted. I said that, after PM's plan changed, central & state agencies should've sanitized the route & if the program had gotten late by 30min, 'kaunsa aasman toot padta?': Harish Rawat, Congress pic.twitter.com/qOortsjtiu

— ANI (@ANI) January 7, 2022