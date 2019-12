नई दिल्ली. नया साल पर दुनिया भर में लोग जश्न मनाने के लिए तैयार हैं. वहीं राष्ट्रीय राजधानी में न्यू ईयर 2020 को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने ट्रैफिक से निजात पाने की व्यवस्था की है. इसके साथ ही दिल्ली- एनसीआर में ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है. इसके साथ ही डीएमआरसी ने कहा कि ट्रैफिकके अलावा, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने की अनुमति आज रात 9 बजे के बाद नहीं की जाएगी.

मतलब 31 दिसंबर को सुबह 9 बजे के बाद लोगों को राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के गेट से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जा रही है. 31 दिसंबर को शाम 7 बजे से कनॉट प्लेस की ओर आने वाली बसों को डायवर्ट किया जाएगा. कनॉट प्लेस और इंडिया गेट क्षेत्रों में और उसके आसपास ट्रैफिक मूवमेंट प्रतिबंधित और डायवर्ट होगा. वरिष्ठ अधिकारी व्यवस्था की निगरानी करेंगे.

ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के अनुसार, किसी भी वाहन को मंडी हाउस के पास, बंगाली मार्केट के राउंड अबाउट, रंजीत सिंह फ्लाई ओवर, मिंटो रोड-दीन दयाल उपाध्याय मार्ग चौराहे, मुंजे चौक के पास चेल्म्सफोर्ड रोड से आगे कनॉट प्लेस की ओर नहीं जाने दिया जाएगा. इसके साथ ही दिल्ली रेलवे स्टेशन, आरके आश्रम मार्ग-चित्रगुप्त मार्ग चौराहा, गोल चक्कर बाजार, गोल चक्कर जीपीओ, पटेल चौक, कस्तूरबा गांधी रोड-फिरोजशाह रोड क्रॉसिंग, जय सिंह रोड-बंगला साहिब लेन और विंडसर प्लेस का गोल चक्कर पर भी वाहनों का आना जाना मना है.

New Year Eve Update

To ease overcrowding on New Year's Eve (31 December 2019), exit from Rajiv Chowk metro station will not be allowed after 9 PM onwards. Entry of passengers will be allowed till the departure of last train.

Please plan your journey accordingly.

— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) December 30, 2019