नई दिल्ली. Happy Birthday PM Modi राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और निर्मला सीतारमण और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। पीएम मोदी आज 71 साल के हो गए हैं।

“जन्मदिन की बधाई और भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करता हूं और ‘अहर्निशं सेवामहे’ की अपनी प्रसिद्ध भावना के साथ देश की सेवा करना जारी रखता हूं,” राष्ट्रपति कोविंद ने ट्वीट किया।

गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने न केवल देश को समय से पहले सोचने और कड़ी मेहनत से अपने संकल्प को साबित करने का विचार दिया, बल्कि इसे हकीकत भी बनाया।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने अपने अब तक के कार्यकाल में विकास और सुशासन में कई नए अध्याय लिखे हैं और कामना की है कि वह भारत को एक मजबूत, समृद्ध और गौरवशाली देश बनाने के अपने सपने को पूरा करेंगे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए ट्विटर का सहारा लिया क्योंकि वह एक साल के हो गए।

“पीएम नरेंद्र मोदी को आज उनके जन्मदिन पर बधाई। उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए मेरी प्रार्थना। माँ भारती को समर्पण ने उनके हर कदम का मार्गदर्शन किया है। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में ऐसा नेतृत्व करने के लिए बहुत आश्वस्त है। उनके मार्गदर्शन में सेवा करने के लिए सम्मानित,” सीतारमण ट्वीट किया।

Greetings to @PMOIndia @narendramodi on his birthday today. My prayers for his long and healthy life.

Dedication to Maa Bharati has guided his every step. Very reassuring to have such leadership at such challenging times.

Honoured to serve under his guidance.

